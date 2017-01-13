На рынке кредитования в Азербайджане наблюдается удешевление

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банковском секторе Азербайджана в ноябре 2016 года осталась стабильной.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за отчетный период средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в манатном эквиваленте выросла по сравнению с октябрем на 0,05 процентных пункта и составила 6,36% годовых, в иностранной валюте снизилась на 0,04 процентных пункта – до 4,68% годовых.

Средняя процентная ставка по кредитам в национальной и иностранной валюте в ноябре составила соответственно 12,18% и 9,16% годовых. Напомним, что на 1 ноября эти показатели были равны соответственно 12,24% и 9,63%.