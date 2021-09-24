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На расширенном заседании Кабмина Азербайджана обсужден проект госбюджета

На расширенном заседании Кабмина Азербайджана обсужден проект госбюджета Состоялось расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана под руководством премьер-министра Али Асадова для обсуждения проектов государственного и консолидированного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год и консолидированного бюджета на сл
Финансы
24 сентября 2021 г. 19:51
На расширенном заседании Кабмина Азербайджана обсужден проект госбюджета

Состоялось расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана под руководством премьер-министра Али Асадова для обсуждения проектов государственного и консолидированного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год и консолидированного бюджета на следующие три года.

Как передает Report, открывая заседание вступительным словом, премьер-министр сказал, что 2020 год ознаменован освобождением территорий Азербайджана от оккупации в результате блестящей победы. Победа в 44-дневной Отечественной войне под руководством верховного главнокомандующего была обеспечена благодаря его лидерским качествам, безоговорочной поддержке народа и сплоченности вокруг него, мужеству и высокой боеспособности Азербайджанской армии.

Касаясь экономических показателей 8 месяцев этого года Асадов сказал, что экономический рост за этот период составил 3,6%. По его словам, наблюдался рост в ненефтяном секторе на уровне 5,7%, в ненефтяной промышленности - 18,4%.

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