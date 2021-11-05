На повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий будет потрачено около 1,5 млрд манатов

В будущем году в Азербайджане на повышение размеров зарплат, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат из госбюджета будет выделен 1,441 млрд манатов.

В будущем году в Азербайджане на повышение размеров зарплат, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат из госбюджета будет выделен 1,441 млрд манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного бюджета на 2022 год.

Президент Ильхам Алиев 16 октября подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения. Согласно распоряжению, Кабинет министров должен подготовить предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год и представить их президенту.