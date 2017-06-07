На нотном аукционе ЦБА спрос в 3,6 раза превысил предложение

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номиналом 100 манатов, общим объемом 50 млн манатов и сроком обращения 28 дней (государственный регистрационный номер 50101356S).

Об этом сообщили Report в БФБ.

В ходе аукциона поступили 12 заявок от 10 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок составила 180 млн манатов. Заявка представлена в ценовом интервале 99,0749 (12,01%) - 99,0749 (12,01%) манатов. ЦБА установил цену усечения по конкурентоспособным заявкам и средневзвешенную цену на уровне 99,0749 (12,01%) манатов. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 50 млн манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 5 июля.