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На мировых биржах цены на какао-бобы за три дня упали на 10%

На мировых биржах цены на какао-бобы за три дня упали на 10% Биржевые цены на какао-бобы в четверг опустились третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года.
Финансы
17 июля 2025 г. 15:36
На мировых биржах цены на какао-бобы за три дня упали на 10%

Биржевые цены на какао-бобы в четверг опустились третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года.

Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

Стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опустилась на 2,91%, до $7 417 за тонну.

Ранее в ходе торгов котировки опускались минимально до $7 375 за тонну, что стало минимальным значением с 12 ноября 2024 года.

Цены на какао-бобы снижаются третий торговый день подряд, за этот период котировки суммарно уменьшились примерно на 10%. С начала года стоимость упала почти на 35% с примерно $11,5 тыс. на конец 2024 года.

Абсолютный максимум стоимости какао-бобов был достигнут 18 декабря 2024 года и составлял $12 646 за тонну.

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