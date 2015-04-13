​На мировом рынке продолжается подорожание доллара

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Доллар США вновь укрепляется по отношению к основным валютам мира. 16 марта курс доллара по отношению к евро достиг отметки 1,0456 USD/EUR. И хотя после этого, до 26 марта, курс снизился до 1,1052 USD/EUR, сейчас он вновь вырос до отметки 1,0556 USD/EUR.

Аналитическая группа Report считает, что после преодоления прежнего барьера курс изменится до отметки 1,0340 USD/EUR. Если на этой отметке не возникнет спрос на евро, курс может снизиться до 0,80 USD, если этот спрос возникнет - валюта США может снизиться до 1,21 USD/EUR: "В любом случае, развитие процесса по одному из этих двух сценариев будет зависеть непосредственно от статистических данных США и Европейского Союза".

Для укрепления доллара в мире сейчас существуют две основные причины. Во-первых, начало повышения учетной ставки в США, во-вторых, решение Европейского Союза о монетарной экспансии. В случае, если монетарная экспансия в ЕС продлится 16 месяцев (один месяц уже позади), процесс повышения учетной ставки в США растянется на долгие годы. По этой причине в течение этого периода времени доллар сохранит прочные позиции.

"Как мы видим, в Азербайджане также процесс укрепления доллара и евро по отношению к манату перешел на стадию мягкой девальвации. Ожидается, что на первоначальном этапе процесс продолжится до отметки 1,3 AZN/USD. Эта тенденция, с учетом условий на мировом рынке, продолжится до конца года. Если стоимость нефти упадет ниже 40 долларов, или же поднимется выше 80 долларов за баррель, то курс маната вновь может быть пересмотрен", - считают аналитики Report.