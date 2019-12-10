На инновационные стартап-проекты в Азербайджане могут выделить до 50 тыс. манатов

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/381045e6b4bdb5402d173e2de12eefa9/d941b079-3e2f-47a6-b1a2-2d6aa025df6d_292.jpg

Более 200 молодых предпринимателей обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) за прошедший год.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, выступая на первом форуме молодых предпринимателей в Баку.

По его словам, 60% из них связаны с предоставлением юридической помощи и консультационных услуг, 30% - доступом к финансовым ресурсам и 10% - защитой прав. Около 30% обращений связано с открытием бизнеса, а 70% - с его развитием. В основном, это сферы финансов и кредитов, сельского хозяйства, торговли, услуги и информационных технологий", - сказал Мамедов.

Он отметил, что KOBIA готово оказать поддержку в вопросе повышения доступа молодежи к финансовым ресурсам.

"Для повышения интереса к финансированию стартапов необходимо проводить индивидуальную работу с банками и инвесторами. Существует механизм по выдаче льготных кредитов до 50 тыс. манатов посредством банков за счет средств Фонда молодежи на финансирование инновационных проектов стартапов. KOBIA готов поддержать процесс и сотрудничать с Фондом молодежи в этом направлении", - сказал О.Мамедов.