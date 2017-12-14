На глобальном рынке ускорился процесс удорожания "мелких" криптовалют

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке наблюдается плавное снижение цены биткоина и вхождение цифровых валют с более низкой капитализацией в восходящий тренд.

Как сообщает Report, по сравнению со вчерашним днем количество валют на рынке криптовалют увеличилось на 6 единиц, до 1 355, а количество криптовалютных бирж на 31 единицу, достигнув 7 399 единиц. Капитализация криптовалютного рынка приблизилась к 510 млрд долларов. Доля биткоина на рынке снизилась до 53,9%. Отметим, что вчера этот показатель был равен 58%. Если всего лишь несколько дней назад рост отмечался у криптовалют, входящих в первую десятку, со вчерашнего дня большинство валют начали дорожать.

По сравнению со вчерашним днем биткоин снизился на 3%, до 16 400 долларов. Семь криптовалют из ТОП-10 подорожали, две упали в цене. Это лайткоин и IOTA, которые в последние дни показывали ускоренный рост.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что биткоин плавно упадет до 12-14 тыс. долларов, а небольшие криптовалюты продолжат расти в цене: "Криптовалютный рынок, вероятно, достигнет 1 триллиона долларов в первом квартале 2018 года. Между биткоином и другими цифровыми валютами возникла обратная корреляция, и эта тенденция продолжится в 2018 году".