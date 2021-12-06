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На фоне повышения доходности гособлигаций США снижается стоимость золота

На фоне повышения доходности гособлигаций США снижается стоимость золота Стоимость золота символически снижается в понедельник утром при укреплении доллара и росте доходности американского госдолга.
Финансы
6 декабря 2021 г. 09:43
На фоне повышения доходности гособлигаций США снижается стоимость золота

Стоимость золота символически снижается в понедельник утром при укреплении доллара и росте доходности американского госдолга.

Как передает Report, цена февральского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,05%, или на 0,8 доллара США, до 1 783,05 доллара за тройскую унцию.

Снижению цены на драгоценный металл способствует доходность десятилетних US Treasuries, которая выросла до 1,38% с уровня предыдущего закрытия в 1,341%, что делает эту альтернативу для "надежных" инвестиций более привлекательной.

По данным "Прайм", укрепляется американская валюта, что также неблагоприятно для золота, — в частности, в паре с евро она преодолел отметку в 1,13 доллара, а с японской валютой — в 113 иен. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 96,31 пункта.

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