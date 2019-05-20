Рашад Агаев: Впервые на фондовом рынке Азербайджана появятся облигации международных организаций - ИНТЕРВЬЮ

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Советник председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Рашад Агаев дал интервью агентству Report.

- В 2018 году рынок ценных бумаг Азербайджана вырос примерно на 56%. Какие факторы повлияли на ускорение роста? С учетом того, что в январе-марте этого года на рынке ценных бумаг наблюдалось снижение на 8,45%, насколько реально улучшить результаты прошлого года к концу этого? Предпринимаются ли меры в связи с этим?

- Рост, зарегистрированный на рынке ценных бумаг в 2018 году, был в значительной степени обусловлен увеличением рынков государственных ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 2,2 и 42% соответственно. Незначительное сокращение рынка в первом квартале этого года является эпизодическим, и предпринимаемые меры позволяют говорить о том, что в этом году рост превысит прошлогодние значения. В течение года прогнозируется динамика роста как на рынке государственных ценных бумаг, так и в сегменте корпоративного рынка.

В то же время, высокие темпы роста, наблюдаемые на рынке репо, будут влиять на общий рост объема рынка. Кроме того, ожидается, что в этом году на фондовой бирже будет размещено больше ценных бумаг методом открытой подписки, и на рынке также появятся новые инструменты, в том числе впервые это будут облигации международных организаций.

- Каковы требования к рынкам капитала в "Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг" и как они выполняются?

- "Стратегическая дорожная карта по развитию финансовых услуг" определяет два приоритета для рынков капитала и 12 мер по этим приоритетам. Эти приоритеты предусматривают принятие мер по созданию благоприятных условий для эмитентов и финансовых посредников и расширению доступа инвесторов к финансовым рынкам. Меры успешно реализуются Палатой. Сюда вошли меры по оптимизации процедур листинга на фондовой бирже, просветительской работе, поощрению процесса секьюритизации, дифференциации стимулов для институциональных инвесторов, расширению доступа иностранных инвесторов к отечественному финансовому рынку и определению инициатив по повышению прозрачности.

Палата надзора за финансовыми рынками в июне 2018 года была принята в ассоциативное членство IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам), которая занимается разработкой стандартов регулирования национальных фондовых рынков. Это является важным шагом по приведению рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами.

Бесплатная платформа MEAS запущена для повышения прозрачности и устранения асимметричности информации на рынке. Тесное сотрудничество начато с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Корейским институтом развития и другими международными институтами в целях развития рынка ценных бумаг в соответствии с международной практикой.

Кроме того, Палата регулярно проводит работу по совершенствованию клиринговой и расчетной систем на рынке ценных бумаг, привлечению иностранных инвесторов на отечественный рынок, повышению уровня электронизации на рынке и созданию более гибких налогового и тарифного режимов. В регулярно публикуемых отчетах о состоянии выполнения стратегических дорожных карт этим мероприятиям дается высокая оценка.

- Почему вновь созданные компании не заинтересованы в выпуске своих акций в массовое обращение? Что делается для улучшения ситуации?

- Многие недавно созданные крупные акционерные общества запускают массовую торговлю своими акциями. В основном это банки, страховые компании и другие крупные компании. Однако Палата надзора за финансовыми рынками предпринимает ряд шагов для увеличения количества компаний, которые предлагают массовые распродажи своих ценных бумаг.

В "Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг" Палате поручено поощрять выход компаний в листинг фондовой биржи. В связи с этим Палата организует регулярные мероприятия, встречи с предпринимателями, подробно разъясняет преимущества привлечения капитала с фондового рынка и размещения средств методом открытой подписки.

Палата проводит презентации по рынкам капитала для студентов всех вузов. Кроме того, ведется работа по созданию стимулирующих налогового и тарифного режимов на рынке ценных бумаг.

- Когда состоится первое IPO?

- В качестве основного показателя исполнения приоритета 2.1 "Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджанской Республике" указан выход еще 5 компаний из ключевых секторов в листинг фондовой биржи. В этой связи Палата надзора за финансовыми рынками постоянно организует просветительские мероприятия, поощряет активное участие на рынке как частных, так и государственных компаний. В частности, мы информируем инвесторов о преимуществах финансирования через рынки капитала на наших мероприятиях по изменению собственнического мышления.

В текущей ситуации компании больше интересуются долговыми инструментами - облигациями, и в качестве положительных результатов мы можем привести массовые эмиссий облигаций, осуществленных в предыдущие годы. К примеру, в 2018 году в листинг включены корпоративные облигации ООО Met-Ak (5 млн манатов), Pasha Yatırım Bankası (25 млн долларов), инвестиционной компании Invest-AZ (1,5 млн долларов), НКО Embafinance (4 млн манатов) и Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (200 млн манатов), а также акции ОАО AGBank (1,2 млн манатов) и Kapital Bank (40 млн манатов - 2 выпуска).

- В настоящее время в листинг включены 11 компаний, из них 4 государственные. Почему компании не заинтересованы в листинге, хотя для инвесторов это считается основным механизмом гарантии?

- Для того, чтобы компании проявляли интерес к листингу, важна прежде всего их заинтересованность в размещении акций путем открытой подписки или финансировании посредством биржи. Здесь играют роль два ключевых фактора. Это информированность компаний о возможности финансирования таким способом и соответствие требованиям листинга.

Традиционным методом финансирования все еще считается заимствование, и именно поэтому Палата надзора за финансовыми рынками организует мероприятия, направленные на поощрение финансирования через рынки капитала. С другой стороны, на Бакинской фондовой бирже вступили в силу новые правила листинга в апреле текущего года. Мы упростили требования листинга для эмитентов, тем самым открыв путь более эффективному проведению листинга.

В настоящее время листинг акций и облигаций осуществляется в трех сегментах рынка. В основных и стандартных сегментах рынка акций осуществляется листинг акций 5 акционерных обществ, в альтернативном сегменте - более 900 акционерных обществ. В основном сегменте рынка облигаций торгуются государственные облигации, ноты Центробанка, ипотечные облигации, облигации SOCAR и Pasha Yatırım Bank. В стандартном сегменте рынка облигаций в листинг включены 10 корпоративных облигаций, в альтернативном сегменте - 5 корпоративных облигаций.

- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) успешно разместила пятилетние облигации в 2017 году. В настоящее время эти ценные бумаги приносят владельцам стабильный доход в конвертируемой валюте. Почему таких примеров мало?

- Инвесторы проявили большой интерес к долларовым облигациям, выпущенным SOCAR в 2016 году, спрос вдвое превысил объем предложения в 100 млн долларов. Ежедневные сделки по этим облигациям на вторичном рынке говорят о том, что интерес к ценным бумагам по-прежнему высок.

Отметим, что в последние годы некоторые другие компании, наряду с Госнефтекомпанией, также выпускают долговые ценные бумаги, которые вызывают интерес инвесторами. В целях увеличения количества эмиссий Палата надзора за финансовыми рынками осуществляет ряд последовательных мер. Среди них просвещение компаний, стимулирование финансирования на рынке капитала, применение налоговых льгот в этой области, упрощение и оптимизация операционной инфраструктуры рынка. Это, в свою очередь, приведет к постепенному росту рынка долговых инструментов и появлению на рынке более привлекательных инструментов.

- Есть ли интерес к рынку производных финансовых инструментов в Азербайджане? Насколько активны отечественные инвестиционные компании и население в этом вопросе? К каким валютам или товарам проявляется больший интерес, и есть ли в планах расширение списка товаров?

- Участниками рынка производных финансовых инструментов Азербайджана являются импорто- и экспортно-ориентированные компании, банки, страховые компании и физические лица. Участники рынка используют инструменты рынка в основном, для страхования рисков, которые могут возникнуть из-за курсовой разницы.

С другой стороны, некоторые инвестиционные компании в стране предоставляют услуги маржинальной торговли, чтобы обеспечить выход населения на рынок производных финансовых инструментов. Наиболее распространенной среди населения являются контракты на разницу, заключаемые по валютно-товарным инструментам на бирже. Следует отметить, что в последнее время резко возрос интерес населения к валютным инструментам USD/TRY и USD/RUB. Интерес к этим валютам объясняется их высокой волатильностью и возможностью получения высокой прибыли в короткие сроки. Следует отметить, что неопытные люди, которые вкладывают в рискованные инструменты и не могут управлять рисками, в результате высокой волатильности могут потерять крупные суммы.

ПНФР присоединился к программе обмена знаниями (проект KSP), реализуемой министерством экономики и финансов Кореи и направленной на развитие рынка капитала и производных финансовых инструментов. В рамках проекта KSP ожидается развитие рынков акций, облигаций, валюты и производных финансовых инструментов. В мае планируется провести обсуждения проекта и представить окончательные результаты.

- В настоящее время в стране действуют 8 инвестиционных компаний. Ожидается ли увеличение их числа? Или в текущих условиях достаточно такого количества участников рынка?

- Процесс лицензирования инвестиционных компаний был обновлен и приведен в соответствие с передовыми стандартами со вступлением в силу Закона "О рынке ценных бумаг" 15 мая 2015 года. До принятия этого закона требования к инвестиционным компаниям, особенно к минимальному значению уставного капитала, были в несколько раз меньше. Сегодня лицензирование инвестиционных компаний состоит из двух этапов, лицензия может быть получена после выполнения соответствующих требований обеих этапов. Лицензируемые инвестиционные компании должны применять современные стандарты корпоративного управления, создавать систему управления рисками, соответствующую базельским принципам, создавать свою организационную структуру и управление адекватно объему проводимых операций.

Что касается количества компаний, то необходимость роста прямо пропорциональна интересу к рынкам капитала. По мере повышения спроса и темпов финансирования рынка ожидается рост числа инвестиционных компаний.

- Насколько реально применение биржевого индекса в Азербайджане? Проводится ли какая-либо работа в этом направлении?

- Основным условием для формирования индекса является наличие достаточного количества акций в листинге. Как правило, индексы на международных биржах формируются в результате группировки акций 25, 30, 50, 100 и более эмитентов. Помимо инвестиционных инструментов, индексы также выступают в качестве индикатора - бенчмарка биржи. На Бакинской фондовой бирже будет сформирован биржевой индекс в соответствии с целями, определенными в стратегических дорожных картах.

- Как изменились динамика и содержание жалоб на нарушения прав акционеров в Азербайджане? Какие меры были приняты против нарушений закона?

- Жалобы на нарушения прав акционеров не поступают в Палату надзора за финансовыми рынками. Большая часть этих жалоб была связана с тем, что акционеры не приглашаются на ежегодные общие собрания, не могут получить информацию на свои запросы от акционерных обществ, а также невыплатой дивидендов. Все жалобы были рассмотрены соответствующими органами, и акционерные общества были привлечены Палатой к административной ответственности за выявленные нарушения.

В Гражданский кодекс Азербайджанской Республики в 2018 году были внесены изменения на основе предложений Палаты по защите прав акционеров. В результате этих изменений в отчете Doing Business, опубликованном 31 октября 2018 года, было достигнут значительный прогресс касательно защиты прав миноритарных акционеров. Так, в этой категории Азербайджан за год поднялся на 8 позиций, заняв вторую строчку в мировом рейтинге.

Илаха Мамедли