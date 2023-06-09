На Бакинской фондовой бирже в прошлом году произведено 45 размещений ценных бумаг

В 2022 году на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) произведено 45 размещений акций и облигаций.

В 2022 году на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) произведено 45 размещений акций и облигаций.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления биржи Эльдар Абдуллаев на мероприятии "День эмитента" в БФБ.

"Мы планируем увеличить эту цифру в 2023 году", - отметил он.

Напомним, что в прошлом году общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам в БФБ составила 14 млрд 947,985 млн манатов, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. За год количество заключенных сделок сократилось на 11,2% и составило 10 501.