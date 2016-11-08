На аукционе по размещению гособлигаций спрос превысил предложение в 2,3 раза

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион на размещение краткосрочных государственных облигаций министерства финансов с государственным номером AZ0104021511 ISIN в объеме 15 млн. манатов со сроком обращения 364 дня.

Об этом сообщили Report в пресс-службе БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступило 13 заявок от 6 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок оценивается в 34,071 млн. манатов. Заявки представлены в ценовом интервале 82 маната (доходность - 22,1331%) и 87,3969 манатов (доходность - 14,54%), средневзвешенная цена - 87,0711 манатов (14,9717%).

Реализованный по номиналу объем облигаций составил 15 млн. манатов.

Срок погашения облигаций – 7 ноября 2017 года.