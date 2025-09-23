На AIIF 2025 в Баку подписаны документы на $10 млрд - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    22-23 сентября в Баку под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева прошел I Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025) на тему "Укрепление связей Восток-Запад, Север-Юг в разделенной мировой экономике".

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали около 1000 участников, включая высокопоставленных официальных лиц из различных стран, представителей бизнеса, глобальных инвесторов, представителей ведущих местных и международных компаний, финансовых институтов, аналитических центров, местных и зарубежных СМИ.

    Согласно подписанному в рамках форума Соглашению о создании совместного предприятия по производству горячебрикетированного железа, в нашу страну будет привлечено иностранных инвестиций на сумму около $700 млн. Документ подписан между ООО "Дашкесан Демир Филиз" и инвестиционной компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited.

    Кроме того, подписано Соглашение о государственно-частном партнерстве стоимостью $407 млн с саудовской компанией ACWA Power по проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации завода по опреснению воды Каспийского моря, финансируемом за счет иностранных инвестиций. Это первый пилотный проект, реализуемый в нашей стране Министерством экономики в рамках государственно-частного партнерства.

    Между Министерством экономики и Modon Holding из Объединенных Арабских Эмиратов подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию концепции "Город в городе" ("City within a City"). Концепция общей стоимостью примерно $5 млрд предусматривает создание современной прибрежной зоны вокруг озера Беюкшор, включающей объекты здравоохранения, торговли, образования и гостиничного бизнеса.

    Меморандумы о взаимопонимании, подписанные между туристической зоной See Breeze Resort и такими партнерами, как Crowne Plaza Hotels & Resorts by IHG, MEAIT and Rixos, Radisson Blue, Digital Residence, Sana Hospital Group, Don Agro Intl, предусматривают привлечение в нашу страну иностранных инвестиций в общей сложности на $500 млн.

    В рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку подписаны документы по инвестиционным проектам общей стоимостью более $10 млрд.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

    Он отметил, что Азербайджан вновь продемонстрировал свою открытую и устойчивую экономическую среду для иностранных инвестиций, стратегические проекты страны и позицию надежного партнера для долгосрочного сотрудничества.

    "Стоимость проектов, реализация которых планируется в ненефтяном секторе с привлечением иностранных инвестиций в нашей стране, превышает $7 млрд. Масштабные инвестиции открывают новые возможности для диверсификации экономики, ускорения передачи инноваций и технологий, повышения благосостояния. Выражаем глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву за большую поддержку в проведении форума, способствующего реализации экономического потенциала нашей страны, а также организаторам мероприятия, государственным официальным лицам, нашим партнерам и всем участникам", - написал министр.

