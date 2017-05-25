МВФ выделило 434,3 млн долларов на поддержку реформ в Монголии

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) одобрил в четверг трехлетнюю программу поддержки экономических реформ в Монголии объемом 434,3 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В МВФ считают, что экономика Монголии серьезно пострадала из-за резкого падения цен на сырьевые товары и замедления темпов роста на ключевых для страны экспортных рынках. Правительство страны, в свою очередь, реализует программу для восстановления экономики страны.

Общий объем средств, направляемых на финансирование реформ в Монголии, составит таким образом 5,5 млрд долларов. В числе других партнеров, выделяющих средства на монгольскую экономику, в частности, находится Азиатский банк развития.