МВФ: В ближайшем будущем глобальная инфляция останется высокой

В ближайшем будущем глобальная инфляция останется высокой, составив в 2022 году в среднем 3,9% в странах с развитой экономикой и 5,9% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а затем снизится в 2023 году.

В ближайшем будущем глобальная инфляция останется высокой, составив в 2022 году в среднем 3,9% в странах с развитой экономикой и 5,9% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а затем снизится в 2023 году.

Как передает Report, об этом говорится в январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) "О перспективах глобальной экономики".

"Более высокая инфляция должна исчезнуть по мере ослабления сбоев в цепочке поставок, ужесточения денежно-кредитной политики и изменения баланса спроса и потребления, интенсивного в отношении товаров, в сторону услуг. Ожидается также, что быстрый рост цен на топливо замедлится в 2022–2023 годах, что поможет сдержать общую инфляцию", - говорится в докладе.

По прогнозам МВФ, рынки фьючерсов указывают на то, что цены на нефть вырастут примерно на 12%, а цены на природный газ - примерно на 58% в 2022 году (оба показателя значительно ниже роста, наблюдавшегося в 2021 году), а затем снизятся в 2023 году по мере дальнейшего сокращения дисбаланса спроса и предложения.

"Аналогичным образом ожидается, что цены на продовольствие будут расти более умеренными темпами примерно на 4,5% в 2022 году и снизятся в 2023 году. Во многих странах рост номинальной заработной платы остается ограниченным, несмотря на то, что занятость и участие возвращаются почти к допандемическим уровням. Но в Соединенных Штатах дело обстоит иначе: резкое снижение безработицы сопровождалось бурным ростом номинальной заработной платы. Это предполагает степень ужесточения на рынках труда США, не очевидную где-либо еще. Если участие в рабочей силе США останется ниже допандемического уровня, а разочаровавшиеся рабочие останутся в стороне, более жесткие рынки труда могут привести к повышению цен. В результате в декабре 2021 года Федеральная резервная система сообщила, что она будет сокращать покупку активов более быстрыми темпами, и дала понять, что ставка по федеральным фондам, вероятно, будет повышена до 0,75–1% к концу 2022 года, что примерно на 50 базисных пунктов выше, чем в предыдущем месяце", - говорится в отчете.

МВФ ожидает, что менее адаптивная денежно-кредитная политика в Соединенных Штатах вызовет ужесточение мировых финансовых условий, что окажет давление на валюты стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

"Более высокие процентные ставки также сделают заимствования во всем мире более дорогими, что создаст нагрузку на государственные финансы. Для стран с высоким уровнем долга в иностранной валюте сочетание ужесточения финансовых условий, снижения обменного курса и более высокой импортируемой инфляции приведет к сложным компромиссам в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике. Хотя в 2022 году во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ожидается бюджетная консолидация, высокое долговое бремя после пандемии будет постоянной проблемой в ближайшие годы", - отмечает МВФ.