МВФ: В Азербайджане может закрыться еще несколько банков

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжается процесс приобретения проблемных кредитов банковского сектора со стороны правительства и дополнительной капитализации этого сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет "Обзор региональной экономики Кавказа и Центральной Азии" Международного валютного фонда (МВФ), после подготовки новых планов капитализации могут закрыться еще несколько коммерческих банков.

Отметим, что правительство страны продолжает решать проблему токсичных активов и осуществляет оздоровление Международного банка Азербайджана (МБА). Также напомним, что в 2016 году были аннулированы лицензии 11 коммерческих банков.