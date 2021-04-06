МВФ улучшил прогноз мирового экономического роста

Восстановление же развивающихся стран может затянуться до 2023 года

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мирового экономического роста на этот год на 1 процентный пункт - с 5% до 6%.

Об этом говорится в апрельском номере отчета МВФ "World Economic Outlook".

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Global Economic Outlook фонда.

В документе отмечается, что МВФ повысил прогноз мирового экономического роста на 2022 год на 0,2 процентных пункта - с 4,2% до 4,4%.

"Если прогноз сбудется, в мировой экономике, которая с показателем в 3,3% в прошлом году пережила самое большое сокращение после большого кризиса 1929 года, будет зафиксирован самый большой рост за последние 40 лет. Многие развитые экономики не смогут достичь допандемического уровня национального дохода до 2022 года. Восстановление же развивающихся стран может затянуться до 2023 года", - отмечается в отчете.

МВФ в этом году снизил прогноз экономического роста для развитых стран на 0,8 процентного пункта - до 5,1%, для развивающихся стран - на 0,4 процентного пункта - до 6,7%, в том числе для США - на 1,3 процентного пункта - до 5,1%, а для еврозоны - на 0,2 процентного пункта - до 4,2%.