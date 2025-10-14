МВФ спрогнозировал замедление роста экономики США до 2% в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста экономики США до 2% в 2025 году после увеличения показателя на 2,8% в 2024 году.

Как передает Report, это следует из доклада фонда.

Оценка роста американского ВВП на текущий год незначительно повышена по сравнению с июльским докладом, когда МВФ прогнозировал рост экономики США на 1,9%. Оценка роста ВВП на 2026 год также повышена на 0,1 процентного пункта и составляет 2,1%.

В МВФ считают, что введенные США пошлины и связанный с этим рост импортных издержек влияют на инвестиции в экономику страны, повышают производственные затраты для самих американских экспортеров и ведут к дальнейшему снижению уровня частных сбережений.

По оценкам фонда, несмотря на то, что возросшие поступления от импортных пошлин и приведут к увеличению государственных сбережений, этот рост будет нивелирован сокращением частных сбережений в США.