МВФ снизил прогноз по экономическому росту для стран СНГ

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический рост в странах СНГ на уровне 2,2% в этом и 2,3% в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене World Economic Outlook (WEO).

Приведенные цифры на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. меньше, чем в октябрьском бюллетене прошлого года.

Прогноз фонда по экономическому росту для стран СНГ в 2018 году составляет 2,4%.

МВФ также дал прогнозы экономического роста для стран СНГ без учета России. В организации считают, что в 2019-2020 годах экономический рост в странах СНГ без учета России составит около 3,7%. Прогноз на 2019 год на 0,1 п.п. больше, чем в октябрьском бюллетене прошлого года, прогноз на 2020 год не изменился.

Прогноз фонда для стран СНГ без учета России в 2018 году составляет 3,9%.