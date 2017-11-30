МВФ: Рост глобальной торговли продолжится в следующем году

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Текущий год, который должен был стать годом торговых войн, вместо этого стал годом торгового бума.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост торговли в следующем году.

Согласно прогнозу, объем торговли товарами и услугами по итогам года увеличится на 4,2% после роста на 2,4% в 2016 году. Торговля впервые с 2014 года обошла по темпам роста производство, что возвращает нас к докризисным временам, когда такое опережение роста торговли было обычным явлением.

Больше всего при этом выигрывают крупные производители, такие как Германия и Китай, а также производители электроники, в частности Южная Корея, где в четверг впервые с 2011 года была повышена базовая процентная ставка после нескольких месяцев резкого роста экспорта.

Индикаторы производственной активности указывают на то, что восстановление должно продолжиться в 2018 году. Однако угроза протекционизма не исчезла. Президент США Дональд Трамп обещает принять меры в отношении стран, которые, как считают в США, не соблюдают принципы справедливой торговли. Трамп намерен пересмотреть торговые соглашения и сделать их более выгодными для Америки.

Но хотя риски, связанные с напряженностью в торговле, сохраняются, эксперты отмечают благоприятный экономический фон. Goldman Sachs Group Inc. и Barclays Plc ожидают, что рост мировой экономики достигнет 4% в следующем году.