МВФ рекомендует Азербайджану усилить финнадзор и повысить независимость Центробанка

Финансовый сектор Азербайджана значительно укрепился за последнее десятилетие благодаря проведенным реформам, однако сохраняет ряд структурных уязвимостей.

Финансовый сектор Азербайджана значительно укрепился за последнее десятилетие благодаря проведенным реформам, однако сохраняет ряд структурных уязвимостей.

Как сообщает Report, об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ) в новой Программе оценки финансового сектора (FSAP), которая была подготовлена на фоне более устойчивой макрофинансовой среды по сравнению с аналогичной оценкой, проведенной в 2015 году.

По оценке аналитиков МВФ, экономика Азербайджана оправилась от двух серьезных спадов - обвала мировых цен на нефть в 2015 году и пандемии COVID-19 в 2020 году. За последнее десятилетие стратегические валютные резервы страны удвоились, достигнув 73,766 млрд долларов США на 1 апреля 2025 года, а масштабные реформы способствовали оздоровлению финансовой системы, в которой доминируют банки.

“Передача регулирования финансового сектора обратно в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2019 году усилила реформаторскую повестку. Были введены новые правила и макропруденциальные меры, ужесточены пруденциальные требования, нормы корпоративного управления и стандарты управления рисками. Банки извлекли уроки из кризиса 2015-2016 годов, что привело к росту коэффициента достаточности капитала и сокращению валютных рисков”, - отмечает МВФ.

Тем не менее, несмотря на достигнутую устойчивость, в финансовом секторе сохраняются уязвимости. К основным рискам МВФ относит высокую зависимость банков от корпоративных депозитов, связанных с нефтяными доходами, сохраняющийся высокий уровень долларизации и высокую концентрацию кредитных рисков. Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования также является потенциальным источником циклических рисков.

“Банковская система Азербайджана в целом устойчива к серьезным внешним шокам, однако у отдельных банков сохраняются слабые места. Стресс-тесты платежеспособности показали, что в среднем банки сохраняют достаточный уровень капитала как в базовом, так и в стрессовом сценариях. В гипотетическом тяжелом сценарии совокупный коэффициент общего регулируемого капитала банковского сектора может снизиться на 4,5 процентных пункта, в основном за счет роста кредитного риска. При такой неблагоприятной конъюнктуре восемь из двадцати трех банков, на долю которых приходится 35% активов системы, могут нарушить минимальные требования по капиталу, что приведет к совокупному дефициту в размере около 0,5% ВВП”, - отмечает фонд.

Стресс-тесты ликвидности продемонстрировали наличие достаточных буферов для преодоления сильных шоков, хотя некоторые банки могут потребовать поддержки. Обратные стресс-тесты показали, что банковский сектор способен выдержать отток депозитов в манатах, сопоставимый с крупнейшими оттоками 2015 года, и отток валютных депозитов, превышающий уровень 2016 года в два раза. Однако высокая доля корпоративных депозитов в структуре фондирования отдельных банков усиливает их уязвимость перед рисками ликвидности.

"С момента предыдущей оценки FSAP в 2015 году Азербайджан достиг значительного прогресса в области банковского надзора, макропруденциальной политики и механизмов обеспечения финансовой стабильности. ЦБА активно внедряет стандарты Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), адаптированные к местным условиям, ужесточил пруденциальные требования и разработал новую модель риск-ориентированного надзора (Risk-Based Supervision, RBS), пилотный запуск которой состоялся в начале 2025 года.

Одновременно была укреплена роль Центрального банка как кредитора последней инстанции и пересмотрены рамки разрешения проблемных банков.

МВФ отмечает, что, несмотря на прогресс, ряд давних проблем остается нерешенным. В их числе - необходимость внедрения системы консолидированного надзора, создание межведомственного органа по подготовке к кризисам и управлению ими, обеспечение независимости, подотчетности и надлежащего управления ЦБА, а также расширение полномочий ЦБА в сфере разрешения споров и укрепление набора инструментов для их разрешения.

Аналитики фонда подчеркивают, что усиление законодательной базы ЦБА и укрепление его независимости, подотчетности, ресурсной обеспеченности и подхода к надзору повысит эффективность надзорной деятельности: Для улучшения контроля над корпоративным управлением в банках, управления рисками, сделок со связанными сторонами и структуры владения потребуется внедрение четких надзорных рамок и применение раннего и настойчивого надзорного вмешательства. Создание полноценного цикла надзора и системы ранних предупреждений усилит процесс пруденциального надзора. Также следует повысить требования к раскрытию информации и транспарентности банков, говорится в оценочном документе.

“Расширение набора макропруденциальных инструментов, публикация стратегии макропруденциальной политики и усиление межведомственного взаимодействия улучшат подготовку к потенциальным кризисам. ЦБА необходимо наделить полномочиями для комплексной оценки и разрешения проблем в банковских группах, включая нерегулируемые структуры”, - резюмирует МВФ.