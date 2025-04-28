МВФ рекомендует Азербайджану усилить финнадзор и повысить независимость Центробанка

Финансовый сектор Азербайджана значительно укрепился за последнее десятилетие благодаря проведенным реформам, однако сохраняет ряд структурных уязвимостей.
Как сообщает Report, об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ) в новой Программе оценки финансового сектора (FSAP), которая была подготовлена на фоне более устойчивой макрофинансовой среды по сравнению с аналогичной оценкой, проведенной в 2015 году.
По оценке аналитиков МВФ, экономика Азербайджана оправилась от двух серьезных спадов - обвала мировых цен на нефть в 2015 году и пандемии COVID-19 в 2020 году. За последнее десятилетие стратегические валютные резервы страны удвоились, достигнув 73,766 млрд долларов США на 1 апреля 2025 года, а масштабные реформы способствовали оздоровлению финансовой системы, в которой доминируют банки.
“Передача регулирования финансового сектора обратно в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2019 году усилила реформаторскую повестку. Были введены новые правила и макропруденциальные меры, ужесточены пруденциальные требования, нормы корпоративного управления и стандарты управления рисками. Банки извлекли уроки из кризиса 2015-2016 годов, что привело к росту коэффициента достаточности капитала и сокращению валютных рисков”, - отмечает МВФ.
Тем не менее, несмотря на достигнутую устойчивость, в финансовом секторе сохраняются уязвимости. К основным рискам МВФ относит высокую зависимость банков от корпоративных депозитов, связанных с нефтяными доходами, сохраняющийся высокий уровень долларизации и высокую концентрацию кредитных рисков. Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования также является потенциальным источником циклических рисков.
“Банковская система Азербайджана в целом устойчива к серьезным внешним шокам, однако у отдельных банков сохраняются слабые места. Стресс-тесты платежеспособности показали, что в среднем банки сохраняют достаточный уровень капитала как в базовом, так и в стрессовом сценариях. В гипотетическом тяжелом сценарии совокупный коэффициент общего регулируемого капитала банковского сектора может снизиться на 4,5 процентных пункта, в основном за счет роста кредитного риска. При такой неблагоприятной конъюнктуре восемь из двадцати трех банков, на долю которых приходится 35% активов системы, могут нарушить минимальные требования по капиталу, что приведет к совокупному дефициту в размере около 0,5% ВВП”, - отмечает фонд.
Стресс-тесты ликвидности продемонстрировали наличие достаточных буферов для преодоления сильных шоков, хотя некоторые банки могут потребовать поддержки. Обратные стресс-тесты показали, что банковский сектор способен выдержать отток депозитов в манатах, сопоставимый с крупнейшими оттоками 2015 года, и отток валютных депозитов, превышающий уровень 2016 года в два раза. Однако высокая доля корпоративных депозитов в структуре фондирования отдельных банков усиливает их уязвимость перед рисками ликвидности.
"С момента предыдущей оценки FSAP в 2015 году Азербайджан достиг значительного прогресса в области банковского надзора, макропруденциальной политики и механизмов обеспечения финансовой стабильности. ЦБА активно внедряет стандарты Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), адаптированные к местным условиям, ужесточил пруденциальные требования и разработал новую модель риск-ориентированного надзора (Risk-Based Supervision, RBS), пилотный запуск которой состоялся в начале 2025 года.
Одновременно была укреплена роль Центрального банка как кредитора последней инстанции и пересмотрены рамки разрешения проблемных банков.
МВФ отмечает, что, несмотря на прогресс, ряд давних проблем остается нерешенным. В их числе - необходимость внедрения системы консолидированного надзора, создание межведомственного органа по подготовке к кризисам и управлению ими, обеспечение независимости, подотчетности и надлежащего управления ЦБА, а также расширение полномочий ЦБА в сфере разрешения споров и укрепление набора инструментов для их разрешения.
Аналитики фонда подчеркивают, что усиление законодательной базы ЦБА и укрепление его независимости, подотчетности, ресурсной обеспеченности и подхода к надзору повысит эффективность надзорной деятельности: Для улучшения контроля над корпоративным управлением в банках, управления рисками, сделок со связанными сторонами и структуры владения потребуется внедрение четких надзорных рамок и применение раннего и настойчивого надзорного вмешательства. Создание полноценного цикла надзора и системы ранних предупреждений усилит процесс пруденциального надзора. Также следует повысить требования к раскрытию информации и транспарентности банков, говорится в оценочном документе.
“Расширение набора макропруденциальных инструментов, публикация стратегии макропруденциальной политики и усиление межведомственного взаимодействия улучшат подготовку к потенциальным кризисам. ЦБА необходимо наделить полномочиями для комплексной оценки и разрешения проблем в банковских группах, включая нерегулируемые структуры”, - резюмирует МВФ.