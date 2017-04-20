МВФ прогнозирует гиперинфляцию в 2 000% в Венесуэле

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Уровень инфляции в Венесуэле по итогам текущего года может составить 720%, а в 2018 году данный показатель может достигнуть 2 000%.

Как сообщает Report, эти данные приведены в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты фонда считают, что Венесуэла по-прежнему будет переживать большие экономические трудности и сталкиваться с серьезными ограничениями в области импорта товаров. Экономика страны может сократиться на 7,4%, а уровень безработицы вырастет с 21,2 до 25,3%. В 2016 году, по данным Центробанка страны, инфляция в Венесуэле составила 800%.

В результате существенного роста уровня цен власти страны провели очередную замену денежных знаков. До декабря 2016 года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, на данный момент поступили банкноты номиналом в 500, тысячу, две, три, пять, десять и двадцать тысяч боливаров.