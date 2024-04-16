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МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане

МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане Международный валютный фонд (МВФ) профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 8,5% ВВП.
Финансы
16 апреля 2024 г. 19:13
МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 8,5% ВВП.

Как передает Report, такой прогноз указан в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

На 2025 год профицит счета прогнозируется фондом в 8,1% ВВП, а на 2029 год - 4,3%.

Согласно октябрьскому докладу, данный прогноз на 2024 год составлял 15,7% ВВП, на 2028 год - 7% ВВП.

Отметим, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составил 8 млрд 329,4 млн долларов США или 11,5% ВВП. По сравнению с показателем 2022 года профицит сократился на 64,5% или в 2,8 раза, что связано с более низкими ценами на нефть и газ в 2023 году.

По данным платежного баланса, средняя цена на нефть в 2023 году составила 85,9 долларов США за баррель против 103,7 долларов США за баррель в 2022 году.

Профицит по нефтегазовому сектору составил 17 млрд 91,5 млн долларов США (спад на 40,4%), тогда как по ненефтегазовому сектору дефицит составил 8 млрд 762,1 млн долларов США (рост на 68,9%).

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