Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн

Производство овощей в Азербайджане, согласно прогнозам правительства, в 2027 году составит 1,8 млн тонн.

Как передает Report, такой прогноз указан в бюджетном пакете на следующий год.

По сравнению с прогнозом на 2026 год, производство овощей в стране в 2027 году сократится на 7,9%.

На 2028 год объем производства прогнозируется на уровне 1,812 млн тонн (+0,7% от показателя 2027 года).

В 2029 году производство овощей в стране вырастет до 1,83 млн тонн, в 2030г - до 1,848 млн тонн.

Таким образом, в 2027-2030гг производство овощей в Азербайджане увеличится на 2,7%.

Отметим, что согласно прогнозам производство овощей в стране в 2026 году составит 1 млн 955,2 тыс. тонн.