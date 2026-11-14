Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн

    АПК
    • 14 ноября, 2026
    • 15:28
    Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн

    Производство овощей в Азербайджане, согласно прогнозам правительства, в 2027 году составит 1,8 млн тонн.

    Как передает Report, такой прогноз указан в бюджетном пакете на следующий год.

    По сравнению с прогнозом на 2026 год, производство овощей в стране в 2027 году сократится на 7,9%.

    На 2028 год объем производства прогнозируется на уровне 1,812 млн тонн (+0,7% от показателя 2027 года).

    В 2029 году производство овощей в стране вырастет до 1,83 млн тонн, в 2030г - до 1,848 млн тонн.

    Таким образом, в 2027-2030гг производство овощей в Азербайджане увеличится на 2,7%.

    Отметим, что согласно прогнозам производство овощей в стране в 2026 году составит 1 млн 955,2 тыс. тонн.

    Сельское хозяйство Азербайджана овощи
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:43
    Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях
    Другие страны
    15:28
    Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн
    АПК
    15:22
    Фото
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    Внутренняя политика
    15:04
    Фото
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
    Происшествия
    14:56
    Южный Судан вновь перенес первые с момента обретения независимости выборы
    Другие страны
    14:51
    Арчил Сихарулидзе: Региональная политика Ильхама Алиева важна и для Грузии
    Внешняя политика
    14:43
    Азербайджан увеличил в сентябре экспорт газа в Сирию в 1,5 раза
    Энергетика
    14:36
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международном форуме в Омане
    Религия
    14:26
    Пашинян: Армения может стать членом ЕС в ближайшие 20 лет
    В регионе
    Лента новостей