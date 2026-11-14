Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
- 14 noyabr, 2026
- 15:17
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Gələn il Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 1 milyon 800 min tona çatacağı proqnozlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, bu, 2026-cı il üçün müəyyənləşdirilmiş proqnozla müqayisədə 7,9 % azdır.
2028 ci ildə 1 milyon 812 min ton olacağı gözlənilir ki, bu da 2027-ci il proqnozu ilə müqayisədə 0,7 % çoxdur.
Eyni zamanda, tərəvəz istehsalının 2029-cu ildə 1 milyon 830 min ton, 2030-cu ildə isə 1 milyon 848 min ton olacağı proqnozlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı üzrə 2026-cı il proqnozlarına əsasən, ölkədə tərəvəz istehsalının 1 milyon 955,2 min ton olacağı proqnozlaşdırılır.
Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 13 milyard 123,3 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,4 % çoxdur. Hesabat dövründə heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 1,6 %, bitkiçilik məhsullarının istehsalı isə 1,2 % çoxalıb. Məhsulun 50,2 %-i bitkiçiliyin, 49,8 %-i heyvandarlığın payına düşüb.