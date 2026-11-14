Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 15:22
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности

    В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось отчетное мероприятие, посвященное проекту "Программа развития информационной безопасности преподавателей и студентов в области информатики", реализуемом Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (АКТА).

    Как сообщает Report, также состоялась координационная встреча киберклубов, созданных в университетах по инициативе АКТА.

    В мероприятии приняли участие представители Министерства науки и образования, Управления информатизации системы образования и других подведомственных министерству органов, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, компаний, входящих в состав АКТА, а также эксперты, преподаватели и студенты университетов, в которых действуют киберклубы.

    В ходе мероприятия были представлены результаты проекта, рассмотрены вопросы укрепления информационной безопасности в сфере образования и обсуждены инициативы по повышению уровня знаний и практических навыков молодежи в области кибербезопасности.

    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности

    Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Минобразования Кибербезопасность
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    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
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