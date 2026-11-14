В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось отчетное мероприятие, посвященное проекту "Программа развития информационной безопасности преподавателей и студентов в области информатики", реализуемом Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (АКТА).

Как сообщает Report, также состоялась координационная встреча киберклубов, созданных в университетах по инициативе АКТА.

В мероприятии приняли участие представители Министерства науки и образования, Управления информатизации системы образования и других подведомственных министерству органов, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, компаний, входящих в состав АКТА, а также эксперты, преподаватели и студенты университетов, в которых действуют киберклубы.

В ходе мероприятия были представлены результаты проекта, рассмотрены вопросы укрепления информационной безопасности в сфере образования и обсуждены инициативы по повышению уровня знаний и практических навыков молодежи в области кибербезопасности.