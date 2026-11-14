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    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2026
    • 14:53
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub

    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının (AKTA) icra etdiyi "İnformatika müəllimlərinin və şagirdlərin informasiya təhlükəsizliyi üzrə inkişaf proqramı" layihəsinin hesabat tədbiri və assosiasiyanın təşəbbüsü ilə universitetlərdə yaradılmış Kiber Klubların koordinasiya görüşü keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Elm və Təhsil Nazirliyinin, o cümlədən nazirliyin Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin və digər tabeli qurumlarının, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin nümayəndələri, AKTA-nın üzv şirkətlərinin təmsilçiləri və ekspertləri, eləcə də kiber klubların fəaliyyət göstərdiyi universitetlərin müəllim və tələbələri iştirak ediblər.

    Tədbirin açılışında AKTA-nın icraçı direktoru Rauf Cabarov çıxış edərək layihənin əhəmiyyətindən və əldə olunan nəticələrdən danışıb. Daha sonra AKTA eksperti Lalə Kərimova layihə çərçivəsində aparılmış tədqiqatın nəticələrinə dair təqdimatla çıxış edib.

    Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəis müavini Ayaz Abuşov da tədbirdə çıxış edərək mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. O, layihənin töhfələrini və son illərdə təhsil sistemində həyata keçirilən rəqəmsallaşma işlərini qeyd edib.

    Layihə çərçivəsində informatika müəllimləri üçün informasiya təhlükəsizliyi mövzusunda hazırlanmış metodiki-tədris vəsaiti də təqdim olunub. AKTA-nın Təhsil Komitəsinin katibi Bəhruz Əliyev vəsaitin hazırlanma prosesi, məzmunu və tədris prosesində istifadəsi barədə məlumat verib.

    Tədbirin davamında AKTA-nın baş katibi Fidan Əhmədova universitetlərdə fəaliyyət göstərən kiber klubların mövcud vəziyyəti, fəaliyyət imkanları və gələcək inkişaf planları haqqında təqdimatla çıxış edib. Həmçinin noyabr ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan "Gənclərin CTF Kuboku"nun təşkili, komandaların hazırlanması və universitet kiber klublarının yarışda iştirakı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

    Bununla yanaşı, AKTA-nın üzvü olan "Millisec" şirkətinin təsisçisi və direktoru Zaur Qasımov CTF Kubokunun formatı, keçirilmə qaydaları və iştirakçılar üçün nəzərdə tutulan praktiki tapşırıqlar barədə məlumat verib.

    Tədbir layihənin nəticələrinin təqdim edilməsi, təhsil sahəsində informasiya təhlükəsizliyinin inkişafı, eləcə də gənclərin kibertəhlükəsizlik üzrə bilik və praktiki bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş təşəbbüslərin müzakirəsi baxımından əhəmiyyət daşıyıb.

    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub

    Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası (AKTA) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Kibertəhlükəsizlik
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    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
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