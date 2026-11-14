Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 14 ноября, 2026
    • 15:04
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

    В Сумгайыте произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, имеются пострадавшие.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на улице Черкассы.

    Сначала столкнулись легковые автомобили марок Changan и BYD. В результате водитель BYD потерял управление и врезался в припаркованные на обочине автомобили марок BMW, Audi и Volkswagen.

    Точное число пострадавших не уточняется.

    По факту ведется расследование.

    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пострадавшие (раненые)
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    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
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