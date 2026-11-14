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    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2026
    • 14:33
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıt şəhərində beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Çerkassi küçəsində qeydə alınıb.

    Hərəkətdə olan "Changan" və "BYD" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Zərbənin təsirindən "BYD" idarəetmədən çıxaraq yolun kənarında park edilmiş "BMW", "Audi" və "Volkswagen" markalı avtomobillərə çırpılıb.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Zəncirvari qəza Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan
    Foto
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
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