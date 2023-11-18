МВФ перечислил пути повышения темпов экономического роста в мире

Мировая экономика в 2023 году оказалась на удивление устойчивой, но восстановление после двух последовательных потрясений – пандемии и войны – остается медленным и неравномерным, а расхождения в экономическом развитии во всем мире продолжают расти.

Мировая экономика в 2023 году оказалась на удивление устойчивой, но восстановление после двух последовательных потрясений – пандемии и войны – остается медленным и неравномерным, а расхождения в экономическом развитии во всем мире продолжают расти.

Как передает Report, об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы прогнозируем, как в 2023, так и в 2024 году рост мировой экономики на уровне 3%, но, к сожалению, среднесрочные перспективы роста также остаются несколько слабыми. Отстаем от траектории ежегодного роста в 3,8%, наблюдавшегося в предыдущие три десятилетия.

Наши прогнозы медленного роста обусловлены главным образом сохраняющейся низкой производительностью. Чтобы изменить это, нам нужны структурные реформы для повышения производительности труда и безопасного использования преимуществ, а также управления рисками новых технологий, особенно искусственного интеллекта. Согласно исследованиям, использующим данные конкретных компаний, искусственный интеллект может повысить годовые темпы роста производительности труда на 2–3%. Это важно, но в то же время приведет к трансформации на рынке труда. Люди потеряют работу, и, если на это не обратить внимания, это может усилить социальные волнения", - сказала глава МВФ.

По ее мнению, в мире технологических преобразований крайне важно вести совместную борьбу с изменением климата, защитить финансовую стабильность во взаимосвязанном мире и решить проблемы задолженности, особенно для стран с низкими доходами.

"Мы живем в более подверженном шокам мире. Изменение климата увеличивает неопределенность в отношении будущего. Это означает, что нам нужны еще более прочные макроэкономические основы, с очень небольшим пространством для политических ошибок. Нам нужно развитие, которое было бы инклюзивным, в котором каждый, мужчина и женщина, может внести свой вклад и каждый может получить пользу", - добавила К. Георгиева.

Она считает, что США — единственная крупная экономика, которая полностью восстановилась до траектории, существовавшей до COVID. В отличие от этого, темпы роста стран с формирующимся рынком и развивающихся стран упали где-то на 4-8% ниже их темпов роста до пандемии.