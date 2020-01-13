МВФ отправляет в Азербайджан миссию для обсуждения последних экономических процессов в стране - ЭКСКЛЮЗИВ

Для обсуждения последних процессов, происходящих в экономике Азербайджана, Международный валютный фонд (МВФ) направит в Баку миссию во главе с Наталией Тамирисой.

Об этом сообщила Report глава бакинского офиса Валютного фонда Аггюн Гадирли.

"Визит сотрудников МВФ в Азербайджан состоится 21-28 января", - сказал А.Гадирли.

Напомним, что в 2019 году в Азербайджане были проведены масштабные социально-экономические, кадровые и структурные реформы, целью которых было обеспечение устойчивого развития страны. Как отметил Президент Ильхам Алиев в интервью местным журналистам, посвященном итогам года: "В целом 2019 год был успешным в экономической сфере, и должен отметить, что проводимые реформы, в том числе реформы в области прозрачности, принесли нам дополнительный доход. Таким образом, налоговые и таможенные органы в этом году перечислили в казну сверх плана 1 миллиард манатов. То есть, благодаря исключительно прозрачности, точности, правильной отчетности и реформам, проводимым в этой сфере, в сфере администрирования, мы получили один миллиард дополнительных доходов. Эти средства мы, конечно же, направили на социальные проекты".

Отметим, что в 2019 году в Азербайджане был отмечен самый высокий за последние пять лет показатель экономического роста, который превысил двух процентов. Согласно целям стратегических дорожных карт, в 2020 году страна должна достичь 3%-го экономического роста. В 2021 году темпы роста экономики прогнозируются на уровне 3,7%, что планируется обеспечить также благодаря расширению объемов добычи природного газа, в 2022 году экономика вырастет на 3,1%, в 2023 году – на 3,2%.



Напомним, что Наталья Тамириса приступила к выполнению своих обязанностей в качестве главы миссии МВФ по Азербайджану с января 2019 года. Она также является советником в Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.