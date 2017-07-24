МВФ опубликовал новые прогнозы мировой экономики

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал июльское обновление бюллетеня "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook, WEO). Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, июльский обзор отражает результаты пересмотра экономических прогнозов по итогам миссий сотрудников МВФ в отдельных странах.

МВФ подтвердил прогнозы роста мирового ВВП в 2017 году на уровне 3,5%, в 2018 году - 3,6%. По итогам 2016 года рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%. Оценка роста ВВП развитых стран также на 2017 год подтверждена на уровне 2%, на 2018 год ожидания немного ухудшились - на 0,1 п.п., до 1,9%. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран прогноз на текущий год повышен на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 4,5%, на следующий - сохранен на отметке 4,8%.

МВФ отмечает снижение роли США в качестве источника роста мировой экономики. Прогноз для США в июльской версии WEO повторяет июньские оценки из странового отчета - подъем на 2,1% в 2017 и 2018 годах, однако он слабее апрельских ожиданий, составлявших 2,3% и 2,5% соответственно. Ожидания роста экономики еврозоны улучшились на 0,2 п.п. для 2017 года и 0,1 п.п. для 2018 года - до 1,9% и 1,7% соответственно.

В экономиках стран СНГ в 2017 году МВФ ожидает рост на 1,7%, в 2018 году он, по мнению фонда, ускорится до 2,1%, что соответствует апрельским прогнозам. Без учета России ВВП государств СНГ в 2017 и 2018 годах будет расти темпами на уровне 2,5% и 3,5% соответственно. Фонд ожидает рост ВВП России в 2017 году на 1,4%, в 2018 году российская экономика вырастет также на 1,4%. Обе оценки совпадают с апрельскими прогнозами. По итогам 2016 года МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

МВФ ожидает усиления роста мировой торговли товарами и услугами с 2,3% в 2016 году до 4% в 2017 году (оценка повышена на 0,2 п.п. относительно апрельской). В 2018 году подъем, предположительно, замедлится до 3,9%.