    МВФ оценил, как мир на Южном Кавказе изменит потоки торговли и инвестиций

    Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией способно существенно изменить логистическую архитектуру Южного Кавказа, открыв альтернативные торговые маршруты в обход Грузии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций по Статье IV за 2026 год по Грузии.

    В то же время такой сценарий может усилить инвестиционную привлекательность всего региона, считают в фонде.

    В заключении подчеркивается, что геополитическая неопределенность остается ключевым фактором риска. В частности, эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к сокращению туристических потоков из Израиля и стран Персидского залива, ускорению инфляции и ужесточению глобальных финансовых условий.

    Вместе с тем, при затяжном характере конфликта не исключается и противоположный эффект - перераспределение финансовых и туристических потоков в пользу Грузии, а также рост транзита по Среднему коридору.

    Отдельно МВФ рассматривает сценарий мирного урегулирования в Украине. С одной стороны, это может снизить часть экономических выгод, полученных Грузией за счет притока мигрантов, капитала и роста транзитной торговли. С другой - усиление региональной стабильности будет способствовать укреплению доверия инвесторов.

    Аналогичная логика применяется и к Южному Кавказу. В МВФ считают, что возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией приведет к появлению новых транспортных маршрутов, частично обходящих Грузию, однако в целом окажет положительное влияние на инвестиционный климат региона.

    Среди внутренних факторов риска МВФ отмечает возможное ухудшение отношений с Европейским союзом, что способно негативно отразиться на настроениях инвесторов и притоке прямых иностранных инвестиций.

    В то же время значительный потенциал для экономического роста и занятости в Грузии представляет крупный инвестиционный проект в сфере недвижимости стоимостью 6,6 млрд долларов, реализуемый инвестором из ОАЭ.

    IMF assesses how peace in the South Caucasus could reshape trade and investment flows

