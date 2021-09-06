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МВФ: Инвестиции в экономику Азербайджана возрастут с 2023 года

МВФ: Инвестиции в экономику Азербайджана возрастут с 2023 года Общий объем инвестиций в экономику Азербайджана в этом году снизится на 0,2 процентных пункта по сравнению с фактическим показателем 2020 года и составит 17,2% ВВП.
Финансы
6 сентября 2021 г. 18:17
МВФ: Инвестиции в экономику Азербайджана возрастут с 2023 года

Общий объем инвестиций в экономику Азербайджана в этом году снизится на 0,2 процентных пункта по сравнению с фактическим показателем 2020 года и составит 17,2% ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Общий объем инвестиций в экономику страны в 2022 году составит 16,8% ВВП (на 0,4 процентных пункта меньше прогноза предыдущего года), а в 2023 году - 17,8% (на 1,1 процентных пункта больше).

По данным Госкомстата, в январе-июле этого года инвестиции в Азербайджан сократились на 12,1% - до 7 млрд 059,3 млн манатов, а на конец прошлого года - на 8,3% - до 17 млрд 028,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İMF: "Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyalar 2023-cü ildən artacaq"

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