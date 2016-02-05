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    Кристин Лагард: МВФ готов поддержать Азербайджан

    Если им нужна помощь, мы готовы помочь без вопросов

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ МВФ не исключает, что будет помогать Азербайджану и Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

    "Если им нужна помощь, мы готовы помочь без вопросов", - сказала она.

    Также она отметила, что обе страны сильно зависят от экспорта нефти, в связи с чем испытали шок на фоне резкого падения цен.

    Ранее стало известно, что в МВФ считают Азербайджан способным справиться с экономическими проблемами.

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