МВФ: Годовая инфляция в Азербайджане в этом году достигнет 3,5%

В этом году годовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 3,5%, увеличившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с фактическим показателем прошлого года.

Инфляция в Азербайджане в этом году ожидается на уровне 3,5%, увеличившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с фактическим показателем прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, годовая инфляция в Азербайджане в 2022-2023 годах по сравнению с прогнозным показателем текущего года снизится на 0,3 процентных пункта и составит 3,2%.

По данным Госкомстата, в январе-июле годовая инфляция составила 4,5%, а на конец прошлого года - 2,8%.