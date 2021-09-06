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МВФ: Годовая инфляция в Азербайджане в этом году достигнет 3,5%

МВФ: Годовая инфляция в Азербайджане в этом году достигнет 3,5% В этом году годовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 3,5%, увеличившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с фактическим показателем прошлого года.
Финансы
6 сентября 2021 г. 18:04
МВФ: Годовая инфляция в Азербайджане в этом году достигнет 3,5%

Инфляция в Азербайджане в этом году ожидается на уровне 3,5%, увеличившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с фактическим показателем прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, годовая инфляция в Азербайджане в 2022-2023 годах по сравнению с прогнозным показателем текущего года снизится на 0,3 процентных пункта и составит 3,2%.

По данным Госкомстата, в январе-июле годовая инфляция составила 4,5%, а на конец прошлого года - 2,8%.

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Версия на азербайджанском языке IMF: "Bu il Azərbaycanda illik inflyasiya 3,5 %-ə yüksələcək"

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