МВФ дал прогноз по инфляции в Азербайджане в этом году

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "В 2018 году экономический рост в Азербайджане составит 2%".

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе "World Economic Outlook 2018" Международного валютного фонда (МВФ).

Фонд улучшил прогноз на 0,7 процентных пункта по сравнению с октябрьским прогнозом.

В МВФ считают, что ВВП Азербайджана вырастет на 3,9% в 2019 году, а инфляция составит 7% в этом и 6% в 2019 году.

"В 2017 году потребительские цены в Азербайджане выросли на 13%, к 2023 году этот показатель составит 4%. В том году рост реального ВВП в Азербайджане достигнет 2,3%, в то время как в 2017-м данный показатель составил 0,1%", - говорится в докладе.

Напомним, что в октябрьском докладе МВФ прогнозировал рост цен на 10% в 2017 году, 7% - в 2018 году и 5% - в 2019 году.

В МВФ полагают, что безработица в Азербайджане останется на уровне 5% в 2018-2019 годах. Прогноз на 2017 год был аналогичным.

"В прошлом году отмечался рост текущего счета платежного баланса Азербайджана на 3,5%, в этом году эта цифра составит 5,6%, в 2019-м - 7%, в 2023-м - 7,2%", - говорится в докладе.