МВФ: Азербайджан имеет значительный финансовый буфер

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджан имеет значительный буфер для удовлетворения текущих финансовых потребностей. Об этом сообщили Report в Международном валютном фонде (МВФ).

Представители МВФ отмечают, что они готовы оказать поддержку проводимым в стране экономическим реформам: "На сегодняшний день власти Азербайджана не обращались в МВФ по вопросу кредитования. Условия программы МВФ варьируются в зависимости от макроэкономической ситуации страны и специфических возможностей. Между тем, МВФ готов оказать помощь властям во всех технических аспектах в целях разработки фискальных правил, укрепления денежной базы и поддержки банковского надзора".

По информации фонда, последняя консультация по Азербайджану проводилась Советом директоров МВФ 9 сентября 2016 года: "Последняя встреча в рамках программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program - FSAP) прошла в марте 2015 года сразу после первой девальвации национальной валюты. Мы посредством оказания технической помощи и обучения поддерживаем усилия властей страны по проведению реформ в ряде областей, связанных с макроэкономикой, в том числе, управления бюджетом и долгом органов власти, пенсионных реформ и макростатистики".