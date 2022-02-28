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Мосбиржа: Доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля

Мосбиржа: Доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля Курс рубля в понедельник обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, уже на старте торгов упершись в установленные на понедельник границы: доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля.
Финансы
28 февраля 2022 г. 11:39
Мосбиржа: Доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля

Курс рубля в понедельник обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, уже на старте торгов упершись в установленные на понедельник границы: доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля.

Как передает Report, это следует из данных Московской биржи.

Мосбиржа ранее установила на понедельник верхние границы на торгах по доллару — 90 рублей, по евро — 101,1925 рубля. "На валютном рынке в течение торговой сессии границы ценового коридора автоматически меняться не будут… Ценовые границы могут меняться только по отдельному решению Банка России. На денежном рынке будут проводиться торги и расчеты по сделкам репо", — сообщала биржа.

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Версия на английском языке Dollar skyrockets to 90, euro passes 101 rubles at Moscow Exchange

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