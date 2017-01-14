Moody's выплатит властям США 864 млн долларов по делу о нарушениях при оценках ипотечных бумаг

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Moody's согласилось выплатить властям США 864 миллионов долларов США для урегулирования всех претензий и прекращения расследования, начатого в отношении компании, которую обвинили в масштабных нарушениях в преддверии финансового кризиса 2008 года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Около 437 миллионов долларов Moody's выплатит Министерству юстиции США, оставшиеся средства будут распределены между прокуратурами 21 штата США, которые проводили расследования.

Власти США обвиняли Moody's в том, что оно предоставляло завышенные рейтинговые оценки по ипотечным облигациям перед мировым финансовым кризисом. Схожие обвинения были предъявлены и в отношении рейтингового агентства Standard & Poor's. Последнее было впоследствии оштрафовано более чем на 1,3 миллиардов долларов США.

Руководствуясь позитивными оценками указанных агентств, многие инвесторы скупали ипотечные бумаги и впоследствии, когда рынок ипотеки рухнул, понесли огромные потери. По мнению многих экспертов, крах ипотечного рынка способствовал началу финансового кризиса.