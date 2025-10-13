Moody's: В Азербайджане могут появиться работающие по нормам шариата полноценные банки

Планируемые исламские банковские "окна" в Азербайджане откроют новые источники дохода для банков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's.

Центральный банк Азербайджана (Baa3, прогноз "позитивный") объявил о внедрении с 2026 года исламских банковских продуктов.

По данным агентства, власти готовят дополнительные регуляторные меры для развития исламских финансов в стране, включая поправки в Гражданский кодекс, закон "О банках" и Налоговый кодекс. Одним из ключевых предложений является освобождение исламских финансовых транзакций от налога на добавленную стоимость (НДС).

После создания соответствующей нормативной базы традиционные банки смогут предлагать исламские банковские услуги через так называемые "исламские окна".

"Первоначальная цель - ознакомить рынок с продуктами, соответствующими нормам шариата, и подготовить почву для их более широкого внедрения. Центробанк будет контролировать процесс запуска и уточнять регулирование по мере расширения продуктовой линейки. Предлагаемые изменения являются позитивными с точки зрения кредитоспособности, поскольку они повысят прибыльность банков, улучшат показатели фондирования и ликвидности", - отмечается в отчете Moody's.

Аналитики агентства подчеркивают, что успешный опыт Кыргызстана показал, как внедрение исламских финансов может расширить спектр банковских услуг и повысить уровень финансовой инклюзии.

"Введение "исламских окон" позволит азербайджанским банкам выйти на во многом неохваченный сегмент, а создание рамок для выпуска сукуков создаст возможности привлечения средств от исламских финансовых институтов развития. Это укрепит ликвидность и предоставит новые инструменты ее управления. Кроме того, предложение продуктов, соответствующих шариату, обеспечит банкам дополнительные источники дохода", - отмечают авторы отчета.

Согласно данным агентства, в настоящее время в Азербайджане нет ни одного полноценного исламского банка или действующих "исламских окон", несмотря на высокий потенциальный спрос: 97% населения страны численностью 10,4 млн человек идентифицируют себя как мусульмане.

По мнению авторов отчета, отсутствие необходимой нормативной базы исторически сдерживало развитие исламского банкинга: "Хотя перспективы роста остаются высокими, операционные и регуляторные барьеры могут замедлить внедрение этих продуктов".

Moody's напоминает, что Международный банк Азербайджана (Ba1, прогноз "стабильный") уже предпринимал попытку внедрить исламские банковские услуги: в 2013 году он открыл департамент исламского банкинга для обслуживания МСБ и розничных клиентов, однако проект был закрыт в 2015 году.

"Если нынешний план будет реализован, в стране могут появиться полноценные банки, работающие по нормам шариата, а также выпуск сукуков для поддержки малого и среднего бизнеса и финансирования инфраструктурных проектов", - говорится в отчете.

Moody's отмечает, что шаг Азербайджана отражает более широкий региональный тренд в сторону исламских финансов и следует за недавним утверждением проекта закона об исламском банкинге в Узбекистане.

"Хотя опыт других стран Центральной Азии показывает, что полноценная реализация может занять больше времени, чем предполагается, сотрудничество с международными исламскими финансовыми институтами должно ускорить этот процесс", - резюмируют аналитики.