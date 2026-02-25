Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2026-2027 годах составит 2,5-3% против 1,5% в 2025 году и 4,1% в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства "Перспективы банковской системы Азербайджана", ускорение будет обеспечено устойчивой динамикой ненефтяного сектора, на который приходится основная часть операций банков.

"Это, в свою очередь, поддержит рост кредитования, сохранение качества активов и прибыльности банковского сектора", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что дополнительную поддержку росту экономики окажут расширение мощностей и активности в транспортно-логистическом секторе, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Как отмечает Moody's, последние уже привлекли иностранные инвестиции в ветровые и солнечные электростанции.