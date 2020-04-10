Moody’s прогнозирует рост уровня безработицы в мире до 10%

Уровень безработицы в мире может составить 10,1% в декабре 2020 года и 10,6% в марте 2021 года при пессимистичном сценарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

В базовом сценарии агентство ожидает уровня безработицы в 6,5% в конце 2020 года и 6,7% в марте 2021 года.

"Эти предположения отражают неожиданное и повсеместное замедление экономической деятельности, чего не было при предыдущих кризисах. Это вызвало более быстрый, чем обычно, рост уровня безработицы и спровоцировало серьезные и масштабные кредитные шоки во многих секторах и регионах", - говорится в сообщении.

По мере развития ситуации становится очевидным, что распространение коронавируса может вызвать существенное снижение потребления и сбои в работе компаний, которые снижают доходы, увеличивают количество увольнений, приводят к резкому росту дефолтов компаний, считают аналитики.