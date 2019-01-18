Moody's: Прогноз кредитоспособности стран СНГ в целом стабильный

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует в целом стабильную кредитоспособность стран Содружества независимых государств (СНГ) в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на Finmarket.Ru.

Ожидания здорового роста экономики компенсируют политические риски и ужесточение доступа к ликвидности, говорится в обзоре Moody's.

"Мы ожидаем, что экономический рост в СНГ останется устойчивым, в среднем составит 3,9% по региону в 2019 году, однако есть вероятность, что ужесточение санкций в отношении России подорвет региональную торговлю и денежные переводы", - отмечает старший аналитик и автор обзора Эван Вольман.

Высокая зависимость от внешнего финансирования повысит риски для региона в связи с ужесточением доступа к ликвидности на мировых рынках. Кроме того, политическая напряженность по-прежнему является постоянным источником риска для экономической стабильности и динамики реформ в регионе, отмечают аналитики Moody's.