Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Турции

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Международное рейтинговое агентство Moody's вновь приступило к рассмотрению кредитного рейтинга Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

По информации, агентство объяснило это неопределенностью относительно макроэкономической политики страны в ближайшем будущем.

Напомним, что 8 марта этого года Moody's понизил кредитный рейтинг Турции с уровня "Ba1" до "Ba2", сменив прогноз по рейтингу с "Отрицательного" на "Стабильный".