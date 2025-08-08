Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings не исключает продолжения консолидации банковского сектора Азербайджана в среднесрочной перспективе.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings не исключает продолжения консолидации банковского сектора Азербайджана в среднесрочной перспективе.

Об этом Report сообщил младший вице-президента Moody’s Ratings Лев Дорф.

Он напомнил, что с 2014 года количество банков в стране сократилось с 45 до 22, что свидетельствует о продолжающемся процессе консолидации, обусловленном как рыночными, так и регуляторными факторами.

" На пять крупнейших банков приходится более половины всех банковских активов, в то время как оставшаяся часть распределена между 17 банками, конкурирующими между собой в условиях высокой фрагментации”, - отметил Л.Дорф.

По его словам, исторически крупные банки обладали преимуществом в работе с корпоративными клиентами, благодаря более широкому доступу к ликвидности и ресурсам, в то время как небольшие банки имели более ограниченный доступ к ликвидности и конкурировали за более дорогие источники фондирования.

"С прошлого года регулятор стремится сбалансировать рынок, снизить уровень концентрации и перераспределить ресурсную базу. Для этого введены дополнительные требования, направленные на ограничение концентрации пассивов. Тем не менее, такие факторы, как усиление регулирования, рост конкуренции, цифровизация и необходимость инвестиций в технологии, могут способствовать дальнейшей консолидации, особенно среди небольших игроков банковского рынка, которым сложнее адаптироваться к быстро меняющейся среде", - пояснил Л. Дорф.

Он также подчеркнул, что улучшение макроэкономической ситуации и операционной среды за последние 2–3 года оказало положительное влияние на кредитные рейтинги банков Азербайджана.

"Рост прибыльности, снижение объема проблемных активов, улучшение диверсификации бизнеса, высокая ликвидность и достаточность капитала способствовали пересмотру рейтингов в позитивную сторону. Дополнительным фактором стало повышение суверенного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня Baa3 с позитивным прогнозом в июле этого года", - отметил младший вице-президента Moody’s.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 июля 2025 года, совокупные активы банковского сектора Азербайджана достигли 56,73 млрд манатов, что на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю пяти крупнейших банков - ABB, Kapital Bank, PASHA Bank, Xalq Bank и Bank Respublika - приходится 41,83 млрд манатов, или 73,7 % от общего объема активов.

Совокупный объем депозитного портфеля этих пяти банков на 1 июля составил 28,518 млрд манатов, или 76,34% от общего объема портфеля депозитов в банковском секторе, который на отчетную дату достиг 37,353 млрд манатов (при росте за год на 6,2%).

Их кредитный портфель на ту же дату составил 17,36 млрд манатов - 60,97 % от общего кредитного портфеля банков Азербайджана, объем которого достиг 28,472 млрд манатов (годовой рост на 11,96%).