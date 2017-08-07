Moody's: Новые санкции несут риск для устойчивости роста российской экономики

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Новые санкции США являются негативным фактором для России, поскольку могут ограничить приток инвестиций в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании международного рейтингового агентства Moody's.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики России. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

В связи с принятием новых санкций Moody's ожидает умеренного увеличения оттока капитала из России, временного ослабления рубля и, как следствие, роста инфляционных ожиданий.

Moody's полагает, что после принятия санкций России будет трудней привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ). "Мы по-прежнему ожидаем, что Россия в этом году впервые с 2014 года покажет рост ВВП. Однако, новые санкции США несут риск для устойчивости этого роста, если инвесторы будут сохранять еще большую осторожность", - заключают эксперты.