Moody's назвало 4 основных риска для банков СНГ

Для банков СНГ эти факторы представляют большие риски, чем для мирового банковского сектора в целом

Потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества представляют собой существенные риски для банков стран СНГ.

Как передает Report, об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Moody's. По оценке агентства, для банков СНГ эти факторы представляют большие риски, чем для мирового банковского сектора в целом. Риск эскалации внутренних и внешних конфликтов материализовался в 2014—2015 годах на Украине и в 2020-м в Беларуси, Кыргызстане, Армении и Азербайджане, говорится в исследовании. В 2014—2015 годах сильно пострадал бизнес украинских банков. Банки других стран СНГ также могут быть уязвимы с точки зрения этих рисков, подчеркивают аналитики.

Из-за сокращения числа граждан работоспособного возраста будет трудно наращивать доходы банкам России, Беларуси и Украины, отмечает Moody's. В странах СНГ наибольшие потери понесут Украина и Беларусь, чье работоспособное население уменьшится на 8%. На третьем месте — Россия (минус 6%). Такое демографическое изменение означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов, которые приносят банкам наибольшую прибыль, констатируют аналитики. Из-за падения спроса на заемные средства банкам придется жестче конкурировать друг с другом, жертвуя комиссионным доходом. Старение населения также будет способствовать сокращению депозитной базы банков, поскольку пенсионеры не делают накопления, а тратят их.

На банковском рынке стран СНГ доминируют государственные игроки, пишут аналитики. В Узбекистане доля госбанков в активах всего сектора составляет 85%, в России — 73%, в Беларуси — 65%, на Украине — 53%, в Азербайджане — 29%. Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, из-за этого они зависимы от господдержки, которая может иметь разнообразные формы — вливание капитала, освобождение от «плохих» кредитов, субсидии. Также политическое кредитование постепенно перекладывается с коммерческих государственных банков на банки развития и другие госучреждения.