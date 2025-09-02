Moody's: МФИ могут снизить дефицит финансирования климатических проектов в Азербайджане

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Международные финансовые институты (МФИ) способны сыграть ключевую роль в сокращении дефицита финансирования мер по адаптации к изменению климата в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

    Moody's отмечает, что наряду с ростом частных инвестиций именно многосторонние и двусторонние банки развития за последнее десятилетие значительно увеличили объем кредитования климатических проектов в странах Центральной Азии и на Кавказе.

    В документе подчеркивается, что хотя основное бремя расходов, связанных с изменением климата, будет лежать на правительствах и частично на частном секторе, участие МФИ поможет сократить дефицит финансирования и снизить риски для суверенной кредитоспособности государств, таких как Азербайджан и Узбекистан.

    Moody"s отмечает, что страны региона уже в значительной степени полагаются на льготные кредиты МФИ.   "Например, финансирование со стороны многосторонних банков развития составляет 36% от общего внешнего долга правительства в Азербайджане, 26% в Узбекистане, 25% в Грузии, 22% в Армении и 22% в Таджикистане. Эти показатели значительно превышают средний уровень по странам со средним доходом, который в 2023 году составил всего 10%", - отмечает Moody's. 

