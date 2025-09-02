    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    "Moody's": BMİ-lər Azərbaycanda iqlim layihələri üçün maliyyə çatışmazlığını azalda bilər

    Maliyyə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 19:54
    Moody's: BMİ-lər Azərbaycanda iqlim layihələri üçün maliyyə çatışmazlığını azalda bilər

    Beynəlxalq maliyyə institutları (BMİ) Azərbaycanda iqlimə uyğunlaşma tədbirləri üçün maliyyə çatışmazlığının azaldılmasında əsas rol oynamağa qadirdir.

    Bu barədə "Report" "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyinin hesabatına istinadən xəbər verir.

    "Moody's" qeyd edir ki, özəl investisiyaların artması ilə yanaşı, məhz çoxtərəfli və ikitərəfli inkişaf bankları son on ildə Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində iqlim layihələri üçün kreditləşməni əhəmiyyətli dərəcədə artırıb.

    Sənəddə vurğulanır ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı xərclərin əsas yükü hökumətlərin və qismən də özəl sektorun üzərinə düşsə də, BMİ-lərin iştirakı maliyyə çatışmazlığını azaltmağa və Azərbaycan və Özbəkistan kimi dövlətlərin suveren kredit qabiliyyətinə dair riskləri azaltmağa kömək edəcək.

    "Moody's"in hesabatında qeyd edilir ki, region ölkələri artıq BMİ-lərin güzəştli kreditlərinə etibar edirlər. "Məsələn, çoxtərəfli inkişaf bankları tərəfindən maliyyələşmə Azərbaycanda ümumi dövlət xarici borcunun 36 %-ni, Özbəkistanda 26 %-ni, Gürcüstanda 25 %-ni, Ermənistanda və Tacikistanda isə 22 %-ni təşkil edir. Bu rəqəmlər orta gəlirli ölkələr üzrə orta göstəricidən (2023-cü ildə cəmi 10 % olub – red.) xeyli yüksəkdir", - hesabatda vurğulanır.

    Azərbaycan Moody's dövlət xarici borc iqlim layihələri Mərkəzi Asiya Qafqaz
    Rus Versiası Rus Versiası
    Moody's: МФИ могут снизить дефицит финансирования климатических проектов в Азербайджане

    Son xəbərlər

    19:58

    BMT: Əfqanıstandakı zəlzələ yüz minlərlə insana təsir edib

    Digər ölkələr
    19:57

    "Legion Financial"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    19:54

    "Moody's": BMİ-lər Azərbaycanda iqlim layihələri üçün maliyyə çatışmazlığını azalda bilər

    Maliyyə
    19:45

    "Moody's": Azərbaycan BOEM-in inkişafı üzrə regional liderə çevrilir

    Energetika
    19:39

    Azərbaycanda həbsdə olan erməniəsilli terrorçunun aclıq etməsi ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğun deyil

    Daxili siyasət
    19:30
    Foto

    Bakıda yeni cüdo zalı açılıb

    Fərdi
    19:22

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Komanda
    19:12

    Aİ təbii fəlakətlə əlaqədar Pakistana bir milyon avro ayırıb

    Digər ölkələr
    19:12
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti